Italia invitata speciale al Natale madrileno

(ANSA) - MADRID, 12 DIC - Madrid è ormai pronta a riaccogliere il Natale, quest'anno in sintonia particolarmente stretta con l'Italia: è infatti questo il Paese scelto come invitato speciale della programmazione ufficiale cittadina.

Eventi musicali e promozione di prodotti gastronomici tipici, attività per i più piccoli e anche un laboratorio di presepistica napoletana a cura degli specialisti di San Gregorio Armeno: la presenza italiana nel ventaglio di iniziative organizzate nella capitale spagnola a partire dal prossimo 17 dicembre sarà ampia e variegata.

La programmazione ufficiale degli eventi natalizi è stata presentata oggi in un atto di inaugurazione tenutosi presso il comune di Madrid. 'Come Paese invitato non poteva esserci scelta migliore se non quella dell'Italia", ha affermato il sindaco della capitale spagnola, José Luis Martínez-Almeida, che ha annunciato anche un'omaggio a Raffaella Carrà tra le iniziative previste. "Il Natale è un momento unico dotato di un immenso valore", ha aggiunto da parte sua l'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, "per noi è un onore festeggiarlo con i madrileni".

Le principali iniziative che avranno come protagonista l'Italia saranno ospitate dal centro culturale Matadero Madrid. (ANSA).