Alta velocità: Ferraris, esportare nostri successi in Europa

(ANSA) - MADRID, 12 DIC - L'intenzione di Ferrovie dello Stato è di "condividere l'esperienza acquisita nel mercato italiano dell'alta velocità, mettendola a disposizione della Spagna e dell'Europa" per "replicare i risultati" raggiunti in Italia. E' quanto affermato a Madrid dall'ad del gruppo, Luigi Ferraris, nel corso della cerimonia in cui ha ricevuto il premio annuale Tiepolo. "Vogliamo promuovere il treno come il mezzo di trasporto più ecologico", ha aggiunto il manager italiano, vincitore del riconoscimento insieme a José Bogas, ad della compagnia energetica iberica Endesa (controllata da Enel). A partire dal 25 novembre scorso, in Spagna hanno iniziato a circolare treni Frecciarossa per conto di Iryo, società con compartecipazione di Trenitalia (45%).

Il premio Tiepolo, istituito nel 1996 per premiare imprenditori di successo spagnoli e italiani, è organizzato dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (Ccis) e dalla Confederación Española de las Organizaciones Empresariales (Ceoe). "Quest'anno sono premiate due figure di grande spessore", ha detto l'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, nel corso della cerimonia di premiazione, tenutasi all'ambasciata italiana di Madrid. "Con i grandi investimenti che hanno stimolato e le strategie che hanno promosso in settori cruciali", ha aggiunto, "rappresentano delle vere, importanti ed autentiche storie di successo di cui i due Paesi hanno potuto beneficiare".

"Questo premio è particolarmente rilevante con me, perché mantengo con l'Italia profondi legami professionali", ha detto da parte sua Boga, che ha poi sottolineato come Endesa renda "Enel migliore, e viceversa". Alla cerimonia hanno partecipato anche la ministra dell'Industria spagnola, Reyes Maroto, il presidente di Assocamerestero, Mario Pozza, e i numeri uno della Ccis, Marco Pizzi, e della Ceoe, Antonio Garamendi. (ANSA).