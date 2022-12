Italia-Serbia: a Belgrado progetto 'La bellezza in un gesto'

(ANSAmed) - BELGRADO, 09 DIC - L'Ambasciata d'Italia a Belgrado ha ospitato ieri il settimo appuntamento del progetto "La bellezza in un gesto", nato dal Protocollo d'intesa tra Farnesina e Federazione Italiana Scherma a sostegno della promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo attraverso lo sport delle tre armi.

L'incontro dal titolo "La bellezza in un gesto: tutto il rosa della scherma. Le donne protagoniste in pedana e fuori" si è concentrato sulla centralità della figura femminile nella scherma, nello sport e più in generale nella società. Presenti alla conferenza anche la delegazione delle fiorettiste azzurre che compongono la squadra campione del mondo in carica, il presidente onorario della Federazione Italiana Scherma e presidente della Confederazione Europea, Giorgio Scarso, e Svetlana Petronijevic delegata della Federazione Scherma Serba.

Hanno partecipato all'evento anche Vera Jeftimijades, leggenda della scherma serba, e Jovana Preković, campionessa olimpica di karate a Tokyo 2020.

Ad impreziosire l'iniziativa una selezione della suggestiva mostra fotografica sulla scherma con gli scatti del fotografo Augusto Bizzi, allestita presso la sede dell'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, e la presentazione di alcuni macchinari dell'azienda Technogym.

Nell'aprire la serata, l'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha ricordato come "l'evento fosse dedicato non solo alla scherma femminile e ai suoi successi, ma anche al ruolo delle donne nello sport ed in tutti gli altri ambiti della società". "Uguaglianza di genere e diplomazia sportiva restano due indirizzi importanti - ha aggiunto - dell'azione italiana in Serbia". (ANSAmed).