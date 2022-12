Il generale Mezzavilla in Etiopia vede vertici istituzioni

(ANSA) - NAIROBI, 09 DIC - Il vice comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Maurizio Mezzavilla, ha partecipato alla ventiquattresima edizione dell'Eastern Africa Police Chiefs Cooperation Organization General Meeting, ad Addis Abeba, su invito del Police Commissioner etiopico, Demelash Gebremichael.

Nel corso della visita, il generale Mezzavilla e l'ambasciatore d'Italia in Etiopia Agostino Palese hanno incontrato la presidente della Repubblica Sahle-Work Zewde, la ministra del Turismo, Nasise Chali e lo stesso Gebremichael.

Sono state discusse le opportunità per approfondire la collaborazione tra istituzioni etiopiche ed Arma dei Carabinieri in molteplici settori di mutuo interesse, tra cui la preservazione del patrimonio culturale e la tutela ambientale.

Il generale Mezzavilla, anche a nome del comandante generale dell'Arma Teo Luzi, ha rivolto un caloroso saluto ai carabinieri in servizio in Etiopia elogiandone lo spirito di sacrificio e formulando i migliori auguri per un sereno Natale.

L'ambasciatore Palese ha ringraziato il generale per la significativa missione ad Addis Abeba evidenziando l'impegno che il personale dell'Arma garantisce quotidianamente con straordinario spirito di servizio. (ANSA).