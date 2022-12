Elmed: l'ambasciatore Saggio incontra la premier tunisina Bouden

(ANSA) - TUNISI, 09 DIC - All'indomani dell'approvazione da parte della Commissione europea del progetto di interconnessione elettrica tra Italia e Tunisia "ELMED", l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Fabrizio Saggio, ha incontrato la prima ministra della Repubblica tunisina, Najla Bouden.

"Il colloquio ha costituito l'occasione per discutere il futuro delle relazioni economico-energetiche tra i due Paesi, alla luce di questo importante sviluppo", rende noto la Rappresentanza diplomatica italiana.

L'ambasciatore Saggio, nel ribadire il costante sostegno assicurato dall'Italia alla Tunisia, ha sottolineato l'importanza dell'approvazione di "ELMED" in sede europea e i benefici che l'infrastruttura avrà in termini di sicurezza energetica per Roma e Tunisi e, in prospettiva, per l'intera regione. (ANSA)