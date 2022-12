Amb. Italia a Belgrado, rafforzare legami tra le società civili

(ANSAmed) - BELGRADO, 09 DIC - L'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha incontrato oggi il neo ministro dello Sport, Zoran Gajić. Al centro del colloquio iniziative e progetti per rafforzare la cooperazione in ambito sportivo tra Italia e Serbia, incluso nella sua dimensione economico-commerciale.

"La Serbia vanta una lunga tradizione di campioni che hanno fatto la storia dello sport in Italia. I nostri atleti sono molto apprezzati in Serbia, come dimostrano l'evento che abbiamo dedicato recentemente a Paolo Rossi e quello organizzato ieri sulla scherma. Vogliamo sfruttare questo patrimonio comune per rafforzare la diplomazia sportiva ed i legami tra le società civili dei nostri Paesi" ha dichiarato l'ambasciatore Gori.

