Concerto di Natale a Betlemme nella chiesa di Santa Caterina

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme, in collaborazione con Emilia Romagna Concerti, organizza il concerto di Natale a Betlemme. Sabato 10 dicembre nella chiesa di Santa Caterina l'Orchestra Europea dei Giovani Musicisti, diretta da Giulio Arnofi, con la partecipazione del coro Amwaj eseguirà musiche di Vivaldi.

La chiesa è adiacente al lato nord della Chiesa della Natività a Betlemme ed è registrata nel patrimonio mondiale dell'Unesco come parte del sito della casa natale di Gesù, tra cui la Basilica della Natività e la via di pellegrinaggio.

