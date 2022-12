Spazio: ricercatori Italia e Brasile, confronto sulle tecnologie

(ANSA) - BRASILIA, 06 DIC - In occasione della Giornata nazionale dello spazio, l'ambasciata d'Italia a Brasilia organizza un evento scientifico sulla collaborazione spaziale tra Italia e Brasile dal titolo "Sviluppo di partnership tra Italia e Brasile nel settore spaziale: l'analisi delle immagini satellitari, teoria e pratica". Ricercatori italiani e brasiliani si confronteranno sulle tecnologie più recenti nell'analisi delle immagini satellitari per promuovere lo scambio tra i due Paesi in questo cruciale settore dell'esplorazione spaziale.

L'evento si terrà il 15 dicembre 2022 in modalità virtuale nelle due lingue (italiano, portoghese) con traduzione simultanea.

La Giornata nazionale dello spazio commemora il lancio, nel 1964, del primo satellite italiano (San Marco 1), un evento grazie al quale l'Italia risultò tra i primi Paesi al mondo a superare l'atmosfera terrestre. (ANSA).