L'ANSA in Cile per rafforzare la sua presenza

(ANSA) - SANTIAGO DEL CILE, 06 DIC - Risultati "indubbiamente positivi" per la prima visita in Cile della delegazione dell'ANSA, composta dall'amministratore delegato Stefano De Alessandri e dal responsabile delle relazioni internazionali, Luigi Silvestri: lo scrive l'ambasciata d'Italia a Santiago del Cile in una nota in cui si sottolinea che si sono svolti incontri con i media, le autorità e le aziende nazionali.

La delegazione, accompagnata dall'ambasciatore Mauro Battocchi, ha avuto inoltre un incontro al Palacio de La Moneda con il ministro segretario generale del governo, Camila Vallejo.

De Alessandri e Silvestri hanno poi partecipato a un evento presso l'ambasciata, organizzato in collaborazione con la Camera di commercio italiana in Cile, con i rappresentanti della comunità imprenditoriale italo-cilena.

Nell'occasione è stata presentata la nuova strategia di presenza internazionale dell'ANSA e la sua diffusione nella regione latino-americana attraverso partnership sia con il mondo della stampa e della comunicazione, sia con il settore imprenditoriale. (ANSA).