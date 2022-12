Vietnam: Padiglione Italia al Green Economy Forum & Exhibition

(ANSA) - HANOI, 02 DIC - Quasi 5.600 visitatori hanno partecipato al primo Green Economy Forum & Exhibition, una tre giorni di conferenze e mostra dal 28 al 30 novembre in Vietnam.

Organizzato dalla Camera di Commercio europea a Ho Chi Minh City, è stato il primo e il più grande evento di green economy del suo genere del Paese, durante il quale l'intera serie di eventi è servita da piattaforma per rafforzare la cooperazione tra i governi e i settori commerciali europei e vietnamiti.

L'Italia ha partecipato con due padiglioni, gestiti dalla Camera di Commercio italiana in Vietnam e dall'Ice Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che hanno accolto una decina di aziende di primaria importanza impegnate in campi diversi, come biotecnologie, produzione e transizione energetica, mobilità, tessuti, automazione: Ariston, presente con soluzioni termiche per ambienti domestici, commerciali e industriali; Bonfiglioli Vietnam, impegnata nel riciclaggio e nella costruzione di turbine eoliche; Datalogic, per discutere di automazione e digitalizzazione nella supply chain; Elevator Innovation Hub, con un sistema di raccolta dei rifiuti per veicoli elettrici e fluviali; Hung Yen Knitting And Dyeing Co., con tessuti tecnici innovativi a partire dalle reti da pesca e dalle bottiglie di plastica riciclate, in un circolo virtuoso che riesce a riutilizzare anche i propri scarti di lavorazione; Piaggio, che ha presentato, oltre agli scooter elettrici, il progetto Gita, un veicolo robotizzato semovente, progettato per l'assistenza agli utenti nelle attività di mobilità della vita quotidiana.

Al dibattito sulla sostenibilità energetica hanno contribuito anche Air Clean srl, Anima Confindustria Meccanica Varia, Ansaldo Energia, Biogasmetano e Rina Consulting spa, oltre ad interessanti tavole rotonde su energia solare e reti con interventi di Eni e Enel Green Power. (ANSA).