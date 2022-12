Costa Rica e Italia rafforzano la diplomazia della legalità

(ANSA) - SAN JOSÉ, 02 DIC - Per rafforzare la cooperazione tra Italia e Costa Rica nella lotta alla criminalità organizzata, attraverso la diffusione di una cultura della legalità e lo scambio di buone pratiche, l'ambasciata d'Italia in Costa Rica ha appena concluso la 'Settimana della legalità', con una serie di eventi organizzati in collaborazione con ministero della Sicurezza pubblica, Assemblea legislativa, ministero degli Esteri, università ed altre istituzioni locali.

Ospite d'onore, il sociologo e criminalista Nando Dalla Chiesa.

"Il Costa Rica si trova oggi davanti a una sfida epocale: contrastare efficacemente e in tempi rapidi il narcotraffico e la criminalità organizzata che stanno dilagando nel Paese, e che se non adeguatamente contrastati rischiano di trasformarlo in uno dei molti 'narco-Stati' dell'America centrale", ha sottolineato all'ANSA l'ambasciatore Alberto Colella.

Filo conduttore dei vari confronti è stata l'importanza dell'educazione e della cultura della legalità, del ruolo della società civile nella lotta alla criminalità, nonché lo scambio delle esperienze maturate e delle buone pratiche instaurate in Italia nella lotta alle mafie e ai fenomeni di criminalità organizzata.

Gli incontri organizzati presso centri universitari (dipartimento di Antropologia dell'Università del Costa Rica e Centro di studi giuridici della Cattolica) sono serviti anche ad avviare collaborazioni a livello scientifico con le istituzioni accademiche.

L'auspicio è che l'iniziativa possa innescare un ulteriore processo virtuoso di collaborazione e scambio di esperienze tra enti ed istituzioni italiane e costaricane, nell'ambito dei processi di diplomazia della legalità in altri Paesi dell'America centrale e meridionale. (ANSA).