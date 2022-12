Con Puglia-Albania arte, musica, teatro per giovani a Tirana

(ANSA) - BRUXELLES, 02 DIC - Un fitto programma fatto di laboratori, arte, teatro, musica e altre iniziative finalizzate ad esaltare le politiche di cooperazione tra Puglia e Albania e valorizzare la cultura e la creatività territoriale messe in campo negli ultimi anni a supporto dei giovani, in occasione di Tirana Capitale Europea delle Gioventù 2022. Sono i risultati dell'iniziativa Puglia-Albania, Joint for future, promossa tra gli altri dalla Regione Puglia, dal Ministero della Cultura albanese, dall'Ambasciata d'Italia, che sono stati presentati alla sede della Regione Puglia a Bruxelles.

"Tirana Capitale Europea dei Giovani 2022 è una buona pratica, che ci dice che investire sui giovani è la scelta giusta", ha dichiarato l'assessore alle Politiche giovanili della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci. "Il più importante risultato per il Municipio di Tirana è la grande mobilizzazione dei giovani durante l'anno, attraverso progetti, ma anche in forma volontaria, e la cooperazione con tanti partners come la società civile, communita internazionale, settore privato e le università", ha aggiunto il Vice Sindaco Tirana, Keti Luarasi.

