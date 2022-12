Tunisia:parte campagna promozione dei prodotti alimentari Italia

(ANSA) - TUNISI, 01 DIC - L' Ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, ha inaugurato all'Ipermercato La Marsa, la II edizione della campagna di promozione dei prodotti alimentari italiani "Dolce Italia-Saveurs d'Italie", organizzata in collaborazione con ICE Agenzia e la catena Carrefour in Tunisia.

L'iniziativa, che si colloca nella cornice della campagna "BeIT" promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, coinvolge 52 marchi italiani e prevede una promozione dei prodotti italiani, dall' 1 al 15 dicembre 2022, in 9 punti vendita Carrefour nelle aree della Grande Tunisi, Hammamet e Sousse. "I prodotti alimentari Made in Italy sono un'eccellenza italiana in tutto il mondo di cui sono felice di promuovere, con la manifestazione di oggi, una maggiore penetrazione nel mercato tunisino", ha dichiarato Saggio, aggiungendo che "l'iniziativa si inscrive più in generale nel solco del consolidamento degli straordinari rapporti economico-commerciali tra Roma e Tunisi, che fanno oggi dell'Italia il primo partner commerciale della Tunisia".

I prodotti alimentari Made in Italy continuano ad essere ricercati e considerati garanzia di eccellenza in tutto il mondo e le aziende che li producono si contraddistinguono per una qualità superiore dell'offerta, qualità composta da più elementi, il prodotto, l'impresa, il territorio, l'immagine dell'Italia e dell'italian lifestyle. "Anche se inaspettatamente il fenomeno dell'"Italian Sounding" può fungere da traino per il prodotto italiano "autentico" e, in qualche modo, avvicinare il consumatore ai gusti italiani, d'altro canto causa una distorsione del concetto di "Cucina italiana" e cultura enogastronomica italiana. Per combattere il fenomeno dell'Italian Sounding non si può prescindere da un'adeguata campagna informativa che veicoli i pregi del prodotto realmente italiano valorizzando i prodotti della filiera agroalimentare italiana attenti alla salute, alla nutrizione, alla sicurezza alimentare da sempre caratteristiche del Made in Italy del settore", ha sottolineato il direttore dell'Ufficio ICE Agenzia di Tunisi, Francesca Tango. (ANSA).