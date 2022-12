Tanzania, onorificenza italiana per ambasciatore Ue Fanti

(ANSA) - IL CAIRO, 01 DIC - All'Ambasciatore Ue in Tanzania, Manfredo Fanti, è stata conferita l'onorificenza dell'Ordine della Stella d'Italia nel grado di Commendatore da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una cerimonia di consegna del diploma e delle insegne magistrali tenutasi presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Dar es Salaam, Marco Lombardi. Lo segnala oggi un post sulla pagina Facebook della rappresentanza diplomatica italiana a Dar es Salaam La motivazione del conferimento "ha posto in rilevo l'importante ruolo svolto dall'Ambasciatore Fanti nel rilancio delle relazioni tra UE e Tanzania". Nel leggerla, Lombardi ieri ha anche espresso "riconoscenza" per tutti gli italiani che lavorano per organizzazioni internazionali, ed in particolare dell'Unione europea, "nostra casa comune".

Attraverso "l'importante lavoro svolto in Tanzania", Fanti non "ha solamente contribuito ad accrescere, in un'ottica win-win, i rapporti con Dodoma, ma anche a rafforzare l'immagine dell'Unione Europea sia presso gli italiani che gli altri cittadini europei", evidenzia ancora il post. (ANSA).