Stoccolma si prepara alla settimana del Nobel,c'è anche l'Italia

(ANSA) - STOCCOLMA, 01 DIC - A pochi giorni dall'inizio della settimana dei Nobel, Stoccolma si prepara per un calendario ricco di eventi. Quest'anno in particolare si celebreranno non solo coloro che sono stati premiati nell'edizione 2022, ma anche quelli del 2020 e del 2021, in quanto gli eventi pubblici dei due anni precedenti non si sono potuti tenere a causa della pandemia. Tra i premiati che hanno dovuto aspettare per poter partecipare alle cerimonie c'è il professor Giorgio Parisi, che ha ricevuto il riconoscimento per la fisica nel 2021 "per la scoperta dell'interazione tra il disordine e le fluttuazioni nei sistemi fisici dalla scala atomica a quella planetaria", secondo quanto riportato sul sito della fondazione Nobel.

L'ambasciatore italiano a Stoccolma Vinicio Mati si prepara a questo particolare evento: "Nel corso di tutta la sua carriera, grazie all'eccezionale livello dei suoi contributi, il Prof.

Parisi non rappresenta soltanto il genio scientifico, ma è anche un esempio di grande dedizione alla ricerca, di una straordinaria passione per l'insegnamento e di un costante impegno civile", ha dichiarato all'ANSA.

Venerdì 9 dicembre l'ambasciata terrà un evento pubblico presso l'Istituto di Cultura. Nel corso della serata verrà inoltre promossa Roma "capitale della scienza" come candidata per l'Expo 2030. "Mi preme ricordare - ha aggiunto l'ambasciatore Mati - anche il ruolo del Prof. Parisi come testimonial della candidatura di Roma per ospitare l'Esposizione Universale del 2030, una candidatura che si sviluppa attorno ad un grande progetto per il futuro, volto a sensibilizzare la comunità mondiale sul rapporto tra territorio e popolazione attraverso la rigenerazione delle aree urbane, l'inclusione sociale e l'innovazione. Sostenere questa proposta è un grande contributo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell'agenda globale delle Nazioni Unite per il 2030". (ANSA).