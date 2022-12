India: serate a tema e iniziative per Settimana Cucina Italiana

(ANSA) - NEW DELHI, 01 DIC - Le iniziative della settimana della cucina italiana in India sono state presentate ieri a Delhi in un incontro con la stampa, all'Istituto italiano di cultura.

La press conference è stata seguita da una conversazione sul tema "Convivialità, sostenibilità e innovazione nella cucina italiana", alla quale hanno partecipato, oltre all' Ambasciatore Vincenzo de Luca, la chef Ritu Dalmia, del ristorante Diva, Fulvio Ventura, chef del JW Marriott, Sambhavi Joshi del ristorante Le Casarecce e il food blogger Karan Tripathi (KaranFoodFanatic) moderati dal sommelier e food writer Magandeep Singh.

In calendario iniziative fino al 9 dicembre, quando a Delhi la settimana si concluderà al ristorante Diva in un gran finale con la chef stellata Michelin Cristina Bowerman e il sottofondo musicale del gruppo pugliese Ionica Aranea.

I ristoranti italiani dei principali hotel della capitale terranno serate a tema, workshop e masterclass nelle scuole.

Bowerman è stata la protagonista di una seguita serata a Mumbai, mentre nel nuovo aeroporto internazionale di Bengalure si è esibito in un menù speciale un altro stellato, Adriano o Baldassarre, e a Kolkata è stata organizzata una serata dedicata a cibo e design. (ANSA).