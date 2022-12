Ambasciatrice Flumiani visita le aziende italiane in Slovacchia

(ANSA) - PRAGA, 01 DIC - L'ambasciatrice italiana a Bratislava, Catherine Flumiani, si è recata ieri a Poprad (regione di Presov) per una visita presso le aziende italiane Std e Expandtech, attive in Slovacchia rispettivamente dal 2002 nella produzione di imballaggi e componenti in polipropilene e polistirolo espansi per il settore del bianco e dal 2013 nel settore dell'automobile ed ora anche dell'edilizia. Le aziende, si legge in un comunicato dell'ambasciata, occupano attualmente circa 50 dipendenti.

Flumiani si è congratulata per la forte integrazione delle aziende nel tessuto produttivo locale, l'attenzione al lavoro e all'integrazione femminile in tutte le posizioni, così come per alcune iniziative di carattere culturale e sociale promosse dal direttore Guido Longhitano, tra cui la pubblicazione di un libro fotogiornalistico dedicato all'impegno delle donne, che lavorano nel settore sanitario slovacco, presentato recentemente a Bratislava alla presenza del ministro della Salute, Vladimir Lengvarsky, altre autorità e rappresentanti degli ospedali pubblici. (ANSA).