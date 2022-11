Cresce il settore florivivaistico italiano in Bulgaria

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Nel 2021 le esportazioni italiane di piante vive in Bulgaria sono cresciute di oltre il 50%, per un ammontare di circa 4,4 milioni di euro. L'Italia è in particolare il terzo fornitore della Bulgaria di piante vive con una quota del 10,69% del mercato bulgaro, preceduta dai Paesi Bassi (principali leader mondiali nella produzione di bulbi e rizomi) e dalla Repubblica di Macedonia del Nord, a riprova dell'importante potenziale di sviluppo di collaborazioni nel settore tra i due Paesi.

Per parlare delle opportunità di cooperazione in questo settore tra Italia e Bulgaria, l'Ambasciata d'Italia a Sofia ha organizzato un evento in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori (Anve) italiana e l'Associazione dei Produttori di Piante Ornamentali in Bulgaria. L'evento, aperto dall'Ambasciatrice Giuseppina Zarra, ha visto l'intervento di esperti del settore che hanno illustrato le particolarità e le eccellenze del settore vivaistico ornamentale italiano e bulgaro е approfondito le possibilità di cooperazione tra le aziende dei due Paesi.

Nel 2021 l'Italia ha esportato nel mondo piante vive per un totale di circa un miliardo e 150 mila euro, registrando una crescita del +20% rispetto al 2020. Il florovivaismo italiano costituisce oltre il 5% della produzione agricola nazionale e l'Italia è il secondo Paese in Europa nel settore florovivaistico, con circa il 21% delle aziende (27.000 aziende) e il 17,4% della superficie dedicata (29.000 ettari coltivati).

