Convegno in Slovacchia per centenario nascita Beppe Fenoglio

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - L'Ambasciatrice d'Italia a Bratislava Catherine Flumiani ha aperto oggi il convegno organizzato a Banska Bystrica in occasione del centenario della nascita di Beppe Fenoglio. L'evento ha avuto luogo presso la sede storica della Biblioteca Scientifica Statale su iniziativa della lettrice di italiano operante presso l'Università Matej Bel, Professoressa Carmen Mammola. Erano presenti la Vice Rettrice per le Relazioni Internazionali dell'Università Matej Bel, Professoressa Katarina Chovancova, rappresentanti del Comune e della Regione di Banska Bystrica, oltre ai docenti e studenti dell'Ateneo, che hanno assistito altresì alla proiezione della pellicola "Una vicenda privata" dei Fratelli Taviani.

Nel rievocare la figura di Beppe Fenoglio, l'Ambasciatrice ha sottolineato i numerosi punti di contatto della sua opera e della sua figura di partigiano con la storia di Banska Bystrica, dove ebbe inizio l'insurrezione nazionale slovacca nel 1944 e che è legata da un gemellaggio alla città di Alba, luogo di nascita dello scrittore. L'iniziativa si colloca nel quadro della campagna "100 Italie in Slovacchia", volta a promuovere e valorizzare i legami, anche sul versante storico, umano e culturale, tra i due Paesi. (ANSA).