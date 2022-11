Singapore: piatti pugliesi al Christmas Wonderland

Sarà una cena pugliese allestita nel bel mezzo del 'Christmas Wonderland', il più grande appuntamento natalizio - organizzato da Blue Sky Events e patrocinato dall'Ambasciata italiana a Singapore - che torna per il nono anno ad animare le feste di un luogo simbolo della città-Stato, Gardens by the Bay: quasi cinque milioni di visitatori dal 2014 a oggi, quest'anno un mese di permanenza, dal 2 dicembre 2022 all'1 gennaio 2023. E un potenziale mercato di 600 milioni di abitanti, visto che le immagini della festa - e delle luminarie appositamente realizzate all'altro capo del mondo, in Puglia - verranno condivise sulle piattaforme social di tutto il Sud-Est asiatico.

Antipasto a base di burrata fresca, ricotta e stracciatella pugliese, parmigiana di melanzane alla barese, insalata salentina con pomodori, cetrioli, peperoni, olive e cacioricotta, orecchiette alici e broccoli, olive verdi di Cerignola, polpette al sugo con basilico fresco, panettone all'ulivo, mandorle caramellate, cartellate di Natale: solo alcuni dei piatti che rappresenteranno per la prima volta la Puglia e i suoi stand gastronomici, dal 10 al 18 dicembre durante la cena a menù pugliese che lo chef di Locorotondo Leonardo Palmisano, patron del ristorante "Caruso" di Singapore, sta approntando per la cena presso l'Ambasciata italiana con l'imprenditore barese Giuseppe Martellotta, ideatore dell'iniziativa. Un esperimento, per ora, ma che nasce sotto i migliori auspici, se è vero che i dati dell'interscambio commerciale tra Puglia e Singapore, secondo dati Istat riferibili al 2021, ammontano a oltre 30 milioni di euro in favore della seconda tra agroalimentare e manifatturiero.

Un posto di primo piano spetterà anche alle installazioni luminose pugliesi, sculture luminose per realizzare le quali sono state trasportate dall'Italia oltre 18 tonnellate di materiale vario.

Spiega l'Ambasciatore d'Italia a Singapore, Mario Andrea Vattani: "La festa natalizia "Christmas Wonderland" è uno dei più importanti eventi di massa organizzati a Singapore negli iconici Gardens by the Bay, uno spazio conosciuto in tutto il mondo per la straordinaria architettura delle sue serre e gli ultramoderni Supertrees. In questo contesto di altissima visibilità, quest'anno, l'Italia - e in particolare la Puglia - avranno un ruolo da vere protagoniste". Varie aziende pugliesi, e distributori e produttori Italiani basati a Singapore, saranno presenti nel mercatino natalizio a Singapore - che finalmente riapre dopo la pandemia, frequentato non solo dai residenti ma anche dai turisti di tutta la regione asiatica che affolleranno i giardini durante le feste. (ANSA).