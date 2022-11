Parte a Barcellona fiera su congressi Ibtm, Italia presente

(ANSA) - MADRID, 29 NOV - Ha preso il via a Barcellona la fiera internazionale Ibtm, una delle più rilevanti del settore Mice (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

All'evento partecipano anche 60 espositori italiani, tra cui 18 imprese private. Tale presenza è garantita dall'Agenzia Nazionale del Turismo (Enit), che per l'occasione ha allestito un padiglione ad hoc.

Lo spazio riservato all'Italia è stato inaugurato in mattinata da Riccardo Guariglia, ambasciatore in Spagna.

"Il turismo è da sempre un settore fondamentale della nostra economia, costituendo un vero e proprio traino della ripresa economica all'indomani della fine della pandemia", ha affermato.

"Più in particolare, il segmento Mice e la promozione del turismo congressuale rappresentano un'industria di importanza crescente nel nostro Paese: gli eventi, i congressi, gli incontri di business hanno sempre più spesso come destinazione l'Italia".

Nello stand dell'Enit, che ha una superficie di 400 mq., trovano spazio operatori ed enti come Convention Bureau Italia, YesMilano, Roma Capitale e le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto. Presso il 'Padiglione Italia' verranno, inoltre, organizzati degli eventi ad hoc.

All'inaugurazione dello stand hanno partecipato anche l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Console Generale a Barcellona Emanuele Manzitti, la responsabile Comunicazione B2B ed Eventi della Direzione Marketing di Eenit Elena Di Tondo e la responsabile dell'ufficio Enit a Madrid Inmaculada Juberías.

La fiera è in programma fino a giovedì 1 dicembre. (ANSA).