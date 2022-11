Carmen Consoli chiude tournée sudamericana a Lima

(ANSA) - LIMA, 29 NOV - Un concerto di Carmen Consoli, il suo primo in Perù, ha concluso ieri una tournée della cantante siciliana in Sudamerica, che ha realizzato, in compagnia di Marina Rei, anche quattro concerti in Argentina.

L'evento, che ha avuto "uno straordinario successo di pubblico e di critica", riferisce un comunicato, è stato organizzato dall'ambasciata d'Italia e dall'Istituto italiano di cultura di Lima presso lo storico Teatro Pirandello, "una delle sale più grandi e prestigiose della capitale peruviana, di proprietà dello Stato italiano" Hanno gremito il teatro per questo appuntamento alte autorita' civili e militari peruviane, corpo diplomatico, connazionali e tantissimi amanti della musica italiana.

"Sulle note appassionate di Carmen Consoli e di Marina Rei - sottolinea la nota - si è così celebrato ancora una volta il profondo legame che unisce Italia e Perù in una notte di pura musica italiana".

La cantautrice ha regalato al pubblico "una magistrale interpretazione" di alcuni dei suoi brani più conosciuti, fra cui 'Parole di burro', 'Amore di plastica', 'L'ultimo bacio', 'Fiori d'arancio' e altri brani di più recente composizione.

La serata è stata preceduta da un intenso momento di raccoglimento, voluto dall'ambasciatore Giancarlo Maria Curcio per ricordare l'eroico sacrificio, in occasione di un tragico incidente aereo all'aeroporto di Lima lo scorso 18 novembre, di due vigili del fuoco appartenenti a due delle storiche Compagnie Italiane di Pompieri del Perù.

A ricordare questi 'eroi' che "hanno dato la loro vita per salvare i passeggeri a bordo di un aereo di linea in fase di decollo", c'erano il padre di una delle vittime e i Comandanti delle Compagnie di Pompieri italiani di Lima.

Il concerto, in conclusione, ha rappresentato "un ponte ideale tra i due Paesi, dimostrandone la solida amicizia e aprendo una porta di ottimismo verso il futuro dopo un biennio difficile a causa della pandemia da Covid-19. (ANSA).