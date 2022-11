Al via a Praga l'Italian-Czech Space Business Forum

(ANSA) - PRAGA, 29 NOV - È in programma oggi al Centro Congressi di Praga, l'Italian-Czech Space Business Forum, organizzato dall'Ambasciata dïItalia e dall'Ice. Il forum si svolge nellïambito della Czech Space Week promossa dal ministero dei Trasporti e dallïagenzia Czech Invest, il più grande evento della Repubblica Ceca dedicato allïindustria spaziale, che questïanno rientra nella programmazione ufficiale della Presidenza ceca del Consiglio dellïUe ed è lïunico evento bilaterale della manifestazione.

Il Forum, ideato per promuovere la cooperazione commerciale e industriale tra Italia e Repubblica Ceca, ha registrato il tutto esaurito con ben 148 iscritti, la partecipazione di 17 aziende italiane, 50 aziende e istituzioni ceche e 30 aziende di altri Paesi interessati al modello di cooperazione sviluppato dallïItalia e dalla Repubblica Ceca nel settore spaziale.

Lïevento sarà aperto da una breve sessione plenaria con i saluti dellïAmbasciatore dïItalia Mauro Marsili e del Ministro dei Trasporti Martin Kupka, cui seguiranno gli interventi del Direttore dellï ITS and Space Activities Research, Development and Innovations del ministero dei Trasporti, Vaclav Kobera, del Presidente dellïAgenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, del Presidente di Czech Space Alliance, Richard Pavlica, del Manager del Brno Space Cluster, Vaclav Havlicek, della rappresentante dellïAIPAS - Associazione delle Imprese per le Attività Spaziali, Daniela Drimaco, del responsabile della divisione Cyber & Security Solutions dellïazienda Leonardo, Giacomo F. Speretta, e dei rappresentanti di OHB Italia, Claudio Angelone, di Telespazio, Cristina Valente, e di Thales Alenia Space, Viviana Artibani.

Il confronto sarà moderato dall' addetta spaziale presso lïAmbasciata dïItalia a Praga, Maria Cristina Falvella. Si proseguirà per l'intera giornata con la sessione dedicata a incontri B2B e B2G, riservata al segmento italo-ceco della Czech Space Week. Il comparto spazio nazionale e le aziende italiane presenti saranno promossi nel Centro Congressi anche attraverso un video prodotto dal Ministero degli Esteri e dal desk informativo curato dall'ICE.

A conclusione dei lavori le aziende italiane saranno ricevute dallïAmbasciatore Marsili nei saloni del Palazzo Thun-Hohenstein, sede della rappresentanza diplomatica italiana, per discutere gli esiti dell'evento e incontrare i connazionali che lavorano nel settore spazio a Praga. (ANSA).