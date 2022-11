Settimana della cultura Italiana a Cuba, si chiude con concerto

(ANSA) - L'AVANA, 28 NOV - Gran finale ieri sera a L'Avana per la Settimana della cultura italiana, che per sette giorni ha inondato la capitale cubana di iniziative di molteplici settori di arte e cultura, a riprova della grande dinamicità della cooperazione bilaterale in questo campo.

Nella Basilica di San Francesco, già teatro del concerto di apertura della Settimana, la soprano Giulia Semenzato e l'Ensemble Cantabile cubano sono stati i protagonisti di 'Nulla in mundo pax', in cui musiche di Caldara, Vivaldi e Pergolesi si sono fuse con quelle di Esteban Salas (1725-1803), compositore cubano del tardo barocco, attivo nella Cappella di Santiago di Cuba.

Durante la sua permanenza, ha segnalato l'artista italiana, "terrò "una masterclass di canto barocco per gli studenti di questa disciplina della Facoltà di Arti e Lettere dell'Università dell'Avana che riguarderà interpretazioni di brani del barocco italiano: da Monteverdi a Händel, da Cavalli a Scarlatti".

Dopo la masterclass, ha aggiunto, e prima di lasciare l'isola caraibica, Semenzato offrirà un secondo concerto insieme agli alunni che hanno partecipato alla sua lezione.

Al concerto conclusivo realizzato all'interno della basilica di San Francesco, è seguita, all'esterno la proiezione di 'Pink City Havana', un video mapping show di 20 minuti che ha illuminato la Plaza de San Francisco de Asís, omaggio dell'artista italiano Franz Cerami all'architettura della capitale cubana.

La Settimana della cultura, promossa dall'ambasciata d'Italia a Cuba, ha proposto dal 21 novembre, oltre ad un intenso programma musicale a cui hanno partecipato anche il flautista Tommaso Benciolini e il gruppo 'Le Nuvole di Pier Paolo', opere di Michelangelo Pistoletto, mostre di architettura e scultura, film, pieces di teatro e seminari sull'emigrazione in sinergia con i progetti sostenuti dall'Organizzazione internazionale italo-latinoamericano (Iila). (ANSA).