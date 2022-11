L'ammiraglio Cavo Dragone incontra l'omologo austriaco a Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 28 NOV - L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa, è in missione a Vienna per colloqui con i vertici delle Forze Armate austriache.

Cavo Dragone ha incontrato in particolare il capo di stato maggiore generale Rudolf Striedinger, con cui ha fatto stato delle ottime relazioni bilaterali e delle cooperazioni esistenti tra i due Paesi. L'ammiraglio durante la sua missione a Vienna ha incontrato anche l'ambasciatore Stefano Beltrame. (ANSA).