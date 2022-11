Algeria, l'ambasciatore Pugliese auspica un aumento dei voli Ita

(ANSA) - ALGERI, 28 NOV - L'ambasciatore d'Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, ha auspicato un incremento dei voli di Ita Airways verso l'Algeria per accompagnare "le forti ed intense" relazioni tra i due Paesi.

L'auspicio è stato espresso dal diplomatico in una cerimonia organizzata giovedì sera dall'ufficio Ita Airways ad Algeri, in occasione del primo anniversario dal lancio della compagnia aerea. Pugliese ha spiegato che tra l'allora Alitalia, l'attuale Ita Airways, l'Italia in generale e l'Algeria c'è una "storia d'amore" e ha portato un esempio aeronautico: nel "decennio nero" che l'Algeria visse negli anni Novanta, Alitalia fu l'ultima compagnia a lasciare il Paese e anche la prima a riprendere i voli.

Il diplomatico ha sottolineato che nei rapporti tra Italia ed Algeria i collegamenti aerei svolgono un ruolo importante. "Mi auguro che la frequenza dei voli aumenti per accompagnare la crescita delle relazioni bilaterali tra i due Paesi", ha detto Pugliese. Ita Airways opera attualmente sei voli settimanali tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Algeri-Houari Boumediene.

L'ambasciatore ha sottolineato che in Italia attualmente c'è un crescente interesse per l'Algeria in Italia e una consapevolezza del potenziale turistico algerino, rappresentato fra l'altro da grandi città romane come Tipaza, Djemila e Timgad, oltre che dal 'Grande Sud'. Pugliese ha ricordato che Ita Airways offre anche voli per visitare l'Italia, "questo meraviglioso Paese", e anche verso altre destinazioni nel mondo grazie ai suoi collegamenti internazionali.

Il mondo degli affari tra i due Paesi si sta "muovendo molto", ha evidenziato ancora il diplomatico esprimendo l'auspicio che questa tendenza possa proseguire negli anni a venire. (ANSA).