Brasile:vittoria Leonardo-Iveco 'conferma l'eccellenza italiana'

(ANSA) - SAN PAOLO, 25 NOV - L'Ambasciatore d'Italia a Brasilia Francesco Azzarello si congratula vivamente con il Consorzio Leonardo-Iveco per l'aggiudicazione dell'importante bando di gara di fornitura dei blindati 8x8 Centauro 2 per l'Esercito del Brasile.

"Ancora una volta - afferma Azzarello - è confermata la straordinaria eccellenza della tecnologia italiana, riconosciuta a livello mondiale. Ed ancora una volta é confermata la qualità della cooperazione bilaterale nel settore militare, che dura da quarant'anni, con notevoli investimenti in Brasile".

L'iniziale fornitura di 96 blindati, per un ammontare di circa 900 milioni di euro, potrà raggiungere un totale di 220 mezzi, per un valore di circa 2 miliardi di euro. (ANSA).