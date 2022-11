Spazio: Amb. Natali, valorizzare la base di Malindi

(ANSA) - NAIROBI, 25 NOV - L'Ambasciatore di Italia in Kenya, Roberto Natali, ha visitato il Centro Spaziale "Luigi Broglio" di Malindi. La base, situata nella baia di Ungwana dov'è ancorata la piattaforma "San Marco", costituisce un'eccellenza italiana dal 1966 nel settore delle scienze spaziali, specialmente nell'acquisizione di dati da satellite e si è rivelata importante in tempi recenti per la formazione di tecnici e studenti keniani, alcuni dei quali sono impiegati nel centro.

"L'idea del Prof. Broglio di creare all'equatore piattaforme di lancio e controllo satellitare da terra è stata geniale e va ancor più valorizzata - ha dichiarato Natali - L'Italia è il terzo paese al mondo per livello di specializzazione in tecnologia spaziale, un grande asset della nostra industria dello spazio. Valorizzare il Centro Broglio è pertanto un essenziale elemento di sviluppo delle relazioni bilaterali tra Roma e Nairobi", ha detto ancora commentando la visita compiuta nei giorni scorsi. (ANSA).