Sistema Italia a Bratislava alla Giornata contro violenza donne

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donne 2022, l'Ambasciata d'Italia a Bratislava, insieme all'Istituto Italiano di Cultura e alla Camera di Commercio Italo-Slovacca, aderisce alla campagna di sensibilizzazione 'Orange the world: UNITE! Activism to end violence against women and girls' promossa da @UN Women contro ogni forma di violenza e per la promozione di un'effettiva uguaglianza di genere.

L'Ambasciata - si legge in una nota - partecipa altresì a diverse iniziative organizzate a Bratislava assieme alle autorità slovacche, al corpo diplomatico e alle organizzazioni internazionali accreditate nel Paese. (ANSA).