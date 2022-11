Sanitari spagnoli premiati da farmaceutica italiana a Madrid

(ANSA) - MADRID, 25 NOV - Organizzazioni sanitarie e di pazienti impegnate nel contrasto alla pandemia di Covid in Spagna sono state premiate a Madrid da Italfarmaco, gruppo farmaceutico italiano. Lo si apprende da una nota.

Presso la sede dell'ambasciata italiana nella capitale spagnola, i premiati hanno ottenuto il riconoscimento "Imparables Sanitarios (Sanitari inarrestabili) 2022", consistente in una moneta speciale emessa dalla Zecca dello Stato italiano, dedicata alle professioni sanitarie.

Intervenendo in apertura, l'ambasciatore italiano in Spagna Riccardo Guariglia ha ricordato come sia "importante, dopo tanti drammatici mesi di sofferenza causati dalla pandemia, riconoscere il lavoro svolto da chi ha lottato contro la peggiore crisi sanitaria degli ultimi tempi, che ha avuto anche gravi conseguenze economiche". In questo periodo di crisi, ha aggiunto, "Italia e Spagna hanno mostrato grande vicinanza e collaborazione, hanno unito le forze anche all'interno dell'Unione Europea, facendo approvare il nuovo strumento Next Generation e la messa in comune di debito finalizzata alla ripresa e alla trasformazione dell'economia del Paesi europei".

L' Ambasciatore ha poi sottolineato "il fondamentale apporto del personale sanitario, nonché dell'industria farmaceutica per lottare contro le malattie, anche quelle rare". (ANSA).