Italia-Costa Rica: poeti celebrano amicizia fra i due Paesi

(ANSA) - SAN JOSE DE COSTA RICA, 25 NOV - L'ambasciata d'Italia in Costa Rica ha promosso un incontro dibattito fra un gruppo dei poeti costaricani per discutere della lingua italiana, della poesia, e della traduzione in italiano della poesia di lingua spagnola.

Davanti ad un folto pubblico di letterati, studenti e appassionati, riferisce un comunicato, nel corso della serata gli scrittori e poeti Rafael Angel Herra, Carlos Francisco Monge, Osvaldo Sauma e l'italo-costaricana Zingonia Zingone, hanno raccontato le loro esperienze di traduzione in altre lingue (tutti sono anche traduttori e le loro opere sono tradotte in italiano) e letto una serie di composizioni poetiche.

Di particolare interesse, si sottolinea, "la storia intellettuale di Zingonia Zingone, affermata poetessa italiana di salde radici costaricane, che ha scritto in entrambe le lingue e si è spesso autotradotta dall'italiano allo spagnolo e viceversa".

"Una notte di celebrazione della poesia e della lingua italiana - ha commentato sull'evento l'ambasciatore italiano Alberto Colella - che ha evidenziato forti, e in parte inattesi, legami fra i poeti e gli scrittori del Costa Rica e del nostro Paese, che si conoscono, si apprezzano e si traducono a vicenda in un circolo virtuoso di collaborazione e scambio intellettuale".

Momento davvero emozionante, dice quindi la nota, "è stata la lettura - in anteprima mondiale in spagnolo e in italiano - da parte di Carlos Francisco Monge di una sua poesia dedicata alle vittime del conflitto in Ucraina".

Il Costa Rica (e in generale l'America centrale) è "terra di poeti", si usa dire. E questo ha prodotto "una serata davvero emozionante", che si è conclusa con "la promessa di continuare a lavorare insieme per valorizzare la lingua e le esperienze poetiche dei due Paesi". (ANSA).