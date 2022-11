Settimana cultura italiana: opere di Pistoletto a L'Avana

(ANSA) - L'AVANA, 24 NOV - Un "contrasto creativo" nella Galleria Continua di L'Avana tra le opere dell'artista italiano Michelangelo Pistoletto, fondatore del movimento dell'Arte Povera, e dello scultore cubano Yoan Capote, è stato al centro oggi dell'inaugurazione di una delle manifestazioni più interessanti della XXIV Settimana della Cultura Italiana in corso a Cuba.

La mostra, realizzata in una zona centrale della capitale cubana propone un 'dialogo' tra Pistoletto, uno dei grandi maestri dell'arte italiana, e Capote, giovane artista della provincia cubana di Pinar del Río, che ha ottenuto di recente un riconoscimento dalla Guggenheim Fellowship for Creative Arts , America Latina e Caraibi.

Sono esposte opere paradigmatiche di Pistoletto già presentate in varie parti del mondo, e del cubano realizzate appositamente per questa occasione.

Riferendosi alla mostra, una rivista specializzata cubana ha sostenuto che Pistoletto "è uno degli amici che tornano sempre a Cuba, per quanto lontano dall'Italia, attraversi l'oceano", Nel 2017, l'artista italiano nato a Biella, ha donato la sua opera 'Tredici meno Uno' al Museo nazionale delle Arti dell'isola.

Lui e Capote sono artisti di generazioni ed esperienze diverse. E mentre Pistoletto è conosciuto a livello internazionale, l'ancora giovane Capote sta affermandosi con un'opera "solida", "irriverente" e "provocatoria".

"Ha libertà creativa - ha stimato un critico d'arte - e una sensibilità versatile che sviluppa attraverso diversi media (scultura, fotografia, installazioni, performance, pittura, ecc.) in relazione alla natura concettuale di ogni opera". Uno dei suoi lavori è 'Open Mind' che può essere descritto come "un labirinto basato sul disegno del cervello umano attraverso cui le persone possono transitare". (ANSA).