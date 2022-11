A Parigi presentata 100/a stagione di Verona Opera Festival

(ANSA) - PARIGI, 24 NOV - Si è svolta nei saloni dell'Ambasciata d'Italia a Parigi la presentazione della centesima stagione operistica all'Arena di Verona.

L'ambasciatrice d'Italia in Francia, Emanuela D'Alessandro e il sovrintendente e direttore artistico, Cecilia Gasdia, hanno accolto un nutrito pubblico di giornalisti e operatori del settore musicale e turistico francese per presentare le 50 serate che da giugno a settembre 2023 trasformeranno l'anfiteatro veneto "nel più bel palcoscenico del mondo", si legge in una nota diffusa dall'ambasciata. D'Alessandro, nel ricordare l'importanza fondamentale della cultura nelle nostre società e il forte impegno che Francia e Italia hanno voluto assicurare anche nel quadro del Trattato del Quirinale al rafforzamento della collaborazione culturale, ha ricordato come l'Arena di Verona sia "luogo di storia, musica e magia che dal 1913 con la sola eccezione del periodo delle due guerre mondiali e della pandemia, ha accolto ogni anno milioni di appassionati che, nella magia dell'anfiteatro unico, hanno avuto la possibilità di ascoltare le voci più straordinarie della lirica, di commuoversi davanti a straordinari allestimenti scenici, di apprezzare la perfezione dei movimenti dei ballerini, in programmi artistici da sempre assolutamente unico". La serata si è conclusa con le esibizioni delle mezzo-soprano Gaelle Arquez e Adèle Charvet, del tenore Angelo Villari e del baritono Roman Burdenko, magistralmente accompagnati al pianoforte dal Sovrintendente e direttore artistico Cecilia Gasdia, che hanno offerto un primo assaggio del programma del centesimo Arena di Verona Opera Festival sulle musiche di Verdi, Rossini, Puccini, Ponchielli, Bizet, Mozart e Giordano. (ANSA).