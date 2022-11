Orlando, conferenza Ue-Libia-Sahel importante traguardo

(ANSA) - TUNISI, 23 NOV - "Un importante passo avanti nella cooperazione Ue con la regione nella lotta al terrorismo, traffico di esseri umani e a sostegno dello sviluppo sostenibile". Con queste parole l'inviato speciale della Farnesina in Libia, Nicola Orlando ha definito la conferenza regionale sulla cooperazione transfrontaliera tra Libia e Paesi del Sahel, organizzata dall'Ue a Tunisi. "Ho avuto l'onore di incontrare il vice presidente del Consiglio presidenziale libico Moussa Al Koni per congratularmi con lui per il suo fondamentale contributo e per confermare l'impegno dell'Italia per la stabilità e lo sviluppo della regione, a partire dall'urgente rilancio del processo politico facilitato in Libia dal Rappresentante Speciale del Segretario Generale per la Libia e Capo della missione di sostegno dell'Onu in Libia, Abdoulaye Bathily", scrive ancora Orlando che conclude "congratulandosi calorosamente con i co-organizzatori dell'evento" Natalina Cea, capo della missione dell'Ue di assistenza alle frontiere in Libia (Eubam), Simonetta Silvestri capo della cellula di consulenza e coordinamento regionale (Racc) e CT-JUST "per questo importante traguardo, che si spera vedrà presto un seguito concreto e produttivo". (ANSA)