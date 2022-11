Settimana della cucina italiana, in Kenya punta sul turismo

(ANSA) - NAIROBI, 22 NOV - L'Ambasciatore d'Italia in Kenya Roberto Natali ha scelto Watamu, sede di numerosi imprenditori italiani nel settore del turismo e molto frequentata dai nostri connazionali, per l'evento di chiusura della Settimana della Cucina italiana nel mondo.

La serata ha visto la partecipazione delle più alte autorità istituzionali della Contea costiera di Kilifi, di rappresentanti del governo nazionale e di attori italiani ed internazionali del settore turistico in Kenya. "Per noi è molto importante celebrare l'eccellenza della nostra cucina in questa splendida località in cui operano numerosi imprenditori italiani e che è frequentata da migliaia di turisti - ha dichiarato il diplomatico ai media nazionali - è nostra intenzione creare partenariati con il settore dell'ospitalità e le comunità locali, iniziando ad esempio dall'istituzione di corsi di lingua italiana per i keniani che lavorano nelle strutture che accolgono i nostri connazionali".

La Settimana della cucina italiana in Kenya ha visto eventi di richiamo a Nairobi, Mombasa, Malindi e Watamu, quali master class di pizza per bambini, convegni, mostre innovative sul cibo ed un concorso per il miglior tiramisù che ha coinvolto alcuni del migliori ristoranti della capitale Nairobi, con grande successo di pubblico e riscontro mediatico. Ospite della rassegna, il famoso chef siciliano Giuseppe Geraci che ha tenuto un workshop di due giorni all'Utalii College di Nairobi, il più importante istituto alberghiero del Paese, e una formazione specifica per i migliori chef della capitale keniana, oltre ad aver proposto le specialità della sua terra in un esclusivo evento in uno dei più noti locali della città. (ANSA).