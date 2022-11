Australia, aziende al centro Settimana della cucina italiana

(ANSA) - SYDNEY, 22 NOV - Qualità, tradizione e autenticità dei prodotti agroalimentari italiani hanno caratterizzato gli eventi con cui l'ambasciata d'Italia in Canberra ha celebrato la 7/a edizione della Settimana della cucina italiana nella capitale d'Australia, sponsorizzata da Barilla, Caffo, Eccellenza, Inalca Food&Wine e Lavazza.

La rassegna di quest'anno ha visto l'attiva partecipazione di grandi aziende quali Smeg e Ferrero nella serata dedicata al design, con la partecipazione delle associazioni italo-australiane alla cena dei sapori regionali. Notevole successo di pubblico nella proiezione di Truffle Hunters al centro culturale Kambri dell'Australian National University, e nel cooking show-del popolare chef Luca Ciano, dedicato a Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e Aceto Balsamico.

Tema dell'edizione di quest'anno: "Convivialità, Sostenibilità e Innovazione" attraverso festival, cene, simposi, film e cooking show. Vengono inoltre approfondite il legame tra cucina e design, l'importanza delle tradizioni gastronomiche italiane e la straordinaria diversità e unicità di ciascuna regione italiana. "Siamo molto soddisfatti dei risultati delle iniziative realizzate, in sinergica collaborazione tra attori pubblici e privati", è stato il commento dell'Ambasciatore d'Italia in Australia Paolo Crudele in visita alla manifestazione. "La tutela dei prodotti italiani e gli standard di eccellenza, l'importanza del rapporto cibo, territorio e salute, la promozione della cultura del gusto e delle tradizioni locali continueranno ad ispirare le azioni di tutti gli attori del Sistema Italia, a sostegno dell'agroalimentare italiano", ha aggiunto. (ANSA).