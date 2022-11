Argentina: Carmen Consoli a Rosario contro violenza sulle donne

(ANSA) - BUENOS AIRES, 22 NOV - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), il Consolato generale d'Italia a Rosario presenterà Carmen Consoli in concerto, ultima tappa della nuova tournée della cantante in Argentina, che ha incluso anche spettacoli a Bahía Blanca, Buenos Aires e Cordoba.

"La nota cantante siciliana - indica un comunicato - sarà accompagnata dall'artista Marina Rei, con la quale darà vita a uno spettacolo assolutamente inedito: due donne, due artiste, chitarre e batteria, ad alto contenuto rock".

Il concerto conclude un mese di eventi dedicati alla promozione della cultura italiana organizzati dal Consolato Generale d'Italia a Rosario. Il10 novembre "si è tenuta una sfilata di moda finalizzata a promuovere l'importanza della collaborazione imprenditoriale italo-argentina e la centralità dell'Italia in questo settore, evidenziando il successo di una azienda di abbigliamento locale che realizza gli abiti con macchinari italiani".

In occasione inoltre della Settimana della cucina italiana nel mondo, il Consolato a Rosario ha organizzato eventi gratuiti ed aperti alla cittadinanza dedicati a promuovere gli ingredienti tipici della nostra cucina (caffè e cornetti, pasta, olio di oliva, vino, formaggi, salumi e pizza) suscitando risposta del pubblico e partecipazione dei ristoratori locali.

Circa 20 tra ristoranti, pizzerie, bar e gelaterie hanno aderito alle proposte del console generale Marco Bocchi offrendo menu italiani e realizzando piatti e sapori dedicati all'Italia.

"Il nostro obiettivo - ha dichiarato Bocchi - è promuovere l'immenso patrimonio collettivo di conoscenze proprio dell'Italia proponendo un'offerta di eventi culturali in grado di raggiungere tutte le fasce di pubblico e di mostrare il vero volto dell'Italia di oggi: un Paese moderno, dinamico e all'avanguardia". (ANSA).