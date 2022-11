Settimana cucina italiana, numerosi eventi a Bangkok

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - In occasione della Settimana della Cucina italiana, l'Ambasciatore d'Italia in Thailandia Paolo Dionisi ha inaugurato presso uno dei principali shopping mall di Bangkok, EmQuartier, ad una serie di appuntamenti che ha visto la partecipazione di oltre trenta tra ristoratori italiani e importatori di prodotti nostrani con degustazioni pubbliche enogastronomiche.In programma masterclass di cucina, food-pairing, wine tasting e cooking show, a cura di Alma School e ristoranti italiani, intrattenimenti musicali a cura di musicisti thailandesi e italiani oltre che, presso EmQuartier, l'esposizione in formato virtuale della mostra "Food Heroes", pensata per valorizzare alcune storie emblematiche e di successo di personaggi virtuosi della filiera enogastronomica italiana in termini di sostenibilità, artigianalità e qualità.

Nell'ambito della Settimana sono state realizzate inoltre dall'Ambasciata e dall'ufficio ICE di Bangkok numerose esibizioni culinarie e presentazioni di prodotti italiani anche presso gli altri mall della capitale thailandese, tra cui Central World - Central Food Retail, corsi di alta formazione di cucina presso Alma School, ed è stata lanciata la campagna "Super Premium Italian hampers" di The Mall - Gourmet Market.

Infine, i ristoranti italiani di Bangkok, certificati "Ospitalità italiana" dalla Camera di Commercio Italo-thailandese, hanno offerto menù speciali creati dagli chef italiani per la Settimana della Cucina italiana. (ANSA).