La tradizione gastronomica lombarda celebrata a Bruxelles

(ANSA) - BRUXELLES, 21 NOV - La tradizione gastronomica lombarda è stata protagonista di una serata organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Bruxelles in collaborazione con la Regione Lombardia, il consorzio Franciacorta e altri Consorzi del territorio.

L'iniziativa, dal titolo "Convivialitá, sostenibilità ed innovazione", si è svolta di fronte a un parterre di esponenti istituzionali e operatori del settore belgi ed italiani e ha visto la partecipazione dello chef stellato Davide Oldani col suo risotto alla milanese e del maestro pasticciere Iginio Massari.

Dopo un'introduzione video del ministro all'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, è intervenuto anche il rappresentante permanente presso l'Ue, l'ambasciatore Pietro Benassi, che si è soffermato sulla questione del nutriscore e l'importanza di evitare di applicare etichettature semplicistiche che possono creare distorsioni nel consumatore.

Al termine della serata è stata inoltre lanciata la partnership tra Iginio Massari e il maestro cioccolatiere di origini italiane diventato una star in Belgio, Pierre Marcolini, che hanno presentato il loro 'panettone al cioccolato'.

"Far provare i nostri prodotti è il modo migliore per farli conoscere al mondo", ha commentato l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi. (ANSA).