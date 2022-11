In Portogallo 1,5 milioni di persone a Settimana Cucina Italiana

(ANSA) - LISBONA, 21 NOV - Un milione e 446mila persone hanno seguito in Portogallo, a conti fatti, la VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Lisbona in sinergia con i partner istituzionali del Sistema Italia e una serie di enti pubblici e privati portoghesi, che insieme alle più alte cariche dello Stato hanno voluto manifestare apprezzamento per l'eccellenza del Made in Italy a tavola.

Dal 14 al 20 novembre il palinsesto proposto per la Settimana ha riscosso particolare attenzione mediatica grazie alla capillare divulgazione degli eventi su stampa locale e principali reti televisive, oltre al potenziamento dei social che hanno garantito la diffusione delle iniziative presso un pubblico di diverse età e professioni.

Avviata con il lancio del concorso per sommelier di vini italiani "Viaggia nel tuo futuro!" destinato ai giovani professionisti locali, la Settimana si è conclusa con lo show cooking tenuto da Silvia Baracchi e Richard Titi, detentori della stella Michelin attribuita al Wine Resort "Il Falconiere" di Cortona, che ad una folta rappresentanza di giornalisti e influencer del settore hanno proposto, insieme alla manifattura dei tradizionali pici toscani, uno speciale baccalà alla toscana, in segno di dialogo e di omaggio alla tradizione culinaria portoghese.

Grande soddisfazione per i risultati ottenuti ha espresso l'ambasciatore Carlo Formosa. "La cucina è somma di molte arti, che tutte insieme nella loro sintesi perfetta raccontano di un Paese straordinariamente creativo, sempre capace in ogni sua manifestazione culturale di affascinare l'immaginario del mondo, attraverso un'eccellenza che va assolutamente protetta, proteggendo al contempo l'ambiente che la genera", ha detto l'ambasciatore in conclusione dell'iniziativa, ricordando che i temi della Settimana della Cucina continueranno ad essere declinati nei prossimi mesi per promuovere la candidatura di Roma a ricevere l'Expo2030. (ANSA).