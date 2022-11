Cooking show dell'ICE a Delhi per Settimana Cucina Italiana

(ANSA) - NEW DELHI, 21 NOV - Con un live cooking show dello chef italiano Fulvio Ventura, che ha ideato un menù ad hoc, l'Ufficio ICE di New Delhi celebrerà questa sera la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

L'evento, che si terrà all'hotel JW Marriott di New Delhi prevede una proposta di piatti della tradizione italiana e sarà accompagnato dagli interventi della nutrizionista Sonia Narang, che illustrerà le caratteristiche della Dieta Mediterranea e le proprietà nutrizionali degli ingredienti utilizzati per le preparazioni.

"Il subcontinente indiano, secondo paese più popoloso al mondo con 1,38 miliardi di abitanti, un PIL che, si prevede, crescerà di circa il 6% nell'anno finanziario 2022/23, e una classe media in costante aumento, rappresenta un'opportunità imperdibile per le aziende italiane dei settori Food & Wine": lo dice all'Ansa Alessandro Liberatori, il Direttore dell'Ice.

"Il nostro export nel comparto del food rappresenta ancora una nicchia di mercato, ma è in continua crescita, e in ripresa dopo la crisi pandemica; il valore dell'export italiano del food in India è stato di 97 milioni di euro nel 2019, di 67 nel 2020 e ha toccato il record dei 104 milioni nel 2021. La crescita dell'import dell'India vede aumentare l'acquisto dall'estero di frutta secca e fresca, latticini, piatti pronti, salse e condimenti, prodotti a base di cioccolato. L'Italia è inoltre il secondo paese fornitore di vino dell'India, dopo l'Australia, con numeri in notevole aumento negli ultimi anni". (ANSA).