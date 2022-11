Convegno a Istanbul dell'archeologia italiana in Turchia

(ANSA) - ISTANBUL, 21 NOV - Le missioni archeologiche italiane in Turchia sono state presentate durante un convegno, patrocinato dall'ambasciata d'Italia ad Ankara, presso l'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul il 17 e 18 novembre.

Presenti da decenni sul territorio turco, le missioni italiane lavorano in stretta collaborazione con le istituzioni accademiche turche per valorizzare il patrimonio archeologico dell'Anatolia.

"Italia e Turchia sono unite da profondi legami a livello di società civili che nutrono una relazione bilaterale florida, su cui intendiamo continuare a puntare per favorire benessere e prosperità reciproci. Il vasto patrimonio, non solo materiale ma anche di idee, che caratterizza i nostri due Paesi dev'essere la base per un approfondimento in ogni direzione del nostro dialogo bilaterale", ha detto l'ambasciatore d'Italia, Giorgio Marrapodi, durante il convegno, giunto alla 13/ma edizione, a cui hanno partecipato i direttori di tutte le missioni archeologiche italiane in Turchia e il direttore dei Musei Archeologici di Istanbul, Rahmi Asal.

L'Italia è tra i Paesi che hanno maggiormente contribuito alla valorizzazione degli scavi archeologici in Turchia, anche grazie ad accordi con autorità locali e alla collaborazione con il Ministero della Cultura e del Turismo turco. Forti di un indotto economico rilevante per il tessuto sociale locale, anche in zone remote, tra le più importanti missioni archeologiche italiane in Turchia, finanziate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, figurano quelle di Malatya-Arslantepe, Gaziantep-Karkemish, Yozgat-Usakli Hoyuk, Nigde-Kinik Hoyuk, Mersin-Yumuktepe, Kayseri-Kultepe e Mersin-Elaiussa Sebaste. (ANSA).