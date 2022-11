La cucina italiana in Colombia, 'Eroi del Cibo' in mostra

(ANSA) - BOGOTÁ, 20 NOV - Con un pranzo a cui sono stati invitati membri della comunità italiana e personalità colombiane, è stata celebrata a Bogotà la VII edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la cui programmazione si è conclusa oggi in Colombia.

L'evento si è tenuto ieri sera nella sede dell'Istituto italiano di cultura, in presenza del suo direttore, Michele Cavallaro, e dell'ambasciatore d'Italia, Gherardo Amaduzzi.

È stato, riferisce un comunicato, un "piccolo viaggio nella tradizione cucina italiana", che comprendeva una selezione di alcuni piatti preparati dallo chef Manuel Ghiddi, con l'introduzione di Giovanni Calvano, dell'Accademia italiana della Cucina.

La serata è stata anche lo spunto per inaugurare la mostra "Eroi del Cibo", organizzata da Slow Food e Ministero degli Esteri italiano, che ha esaltato i "protagonisti della produzione enogastronomica italiano" di cinque regioni.

Le immagini propongono le storie di cinque donne e uomini che, attraverso il cibo, difendono le tradizioni, la cultura, l'ambiente e il territorio italiano.

Questa edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo in Colombia ha avuto come motto: 'Coesistenza, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti di La cucina italiana per la salute e la cura delle persone del pianeta'.

Gli amanti cella cucina italiana hanno infine potuto sfruttare l'opportunità di seguire online un corso accelerato di cucina regionale con la scelta di un prodotto o di un piatto tipico per ogni regione. (ANSA).