India: in ambasciata incontro su 'Design, cultura, società'

(ANSA) - NEW DELHI, 19 NOV - "Il design italiano è un fenomeno unico al mondo, per la sua capacità di tenere assieme qualità, funzionalità, innovazione e sostenibilità": lo ha detto l'Ambasciatore italiano Vincenzo de Luca introducendo la conversazione "Design, Culture, Society, Changes- Design, cultura, società, cambiamenti", organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Delhi in collaborazione con il Politecnico di Milano.

All'incontro, che si è tenuto presso l'Istituto Italiano di Cultura, hanno preso parte Alessandro Biamonti e Lorenzo Morganti, docenti del Politecnico di Milano, che si sono confrontati con Esha Gupta, della Design Pataki, una delle più importanti piattaforme sul design e sull'architettura indiana, e con Srishti Bajaj della GD-Goenka University.

Nel corso della conversazione i relatori hanno concordato, tra l'altro, su come Italia e India condividano un background comune in termini di creatività e tradizione di alto artigianato, elemento da non trascurare nelle collaborazioni già in corso tra scuole di architettura e design dei due Paesi, e in quelle future. (ANSA).