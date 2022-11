Vietnam, si celebra Settimana della cucina italiana nel mondo

(ANSA) - HANOI, 18 NOV - Si celebra anche ad Hanoi, fino al 20 novembre, la settima edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, che quest'anno ha come tema la 'Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la salvaguardia del pianeta'.

Ha lanciato l'evento l'Ambasciatore d'Italia in Vietnam Antonio Alessandro insieme allo chef Marco Squizzato, della Federazione Italiana Cuochi, che ha parlato da un lato della salubrità della dieta mediterranea unita all'importanza dell'alta qualità degli ingredienti e dall'altro della sostenibilità dell'industria alimentare, tema su cui è necessario intervenire a livello globale.

L'Ambasciatore Alessandro ha poi evidenziato le problematiche connesse all'acquisto dei prodotti italiani, che sono i più copiati al mondo, sollecitando i consumatori vietnamiti a rivolgersi presso rivenditori autorizzati che garantiscono prodotti genuini, confezionati e conservati secondo gli standard italiani.

Oltre ai menu speciali che uniscono tradizione, sostenibilità e innovazione offerti da ristoranti di Hanoi e di Da Lat, l'edizione di quest'anno della Settimana della cucina italiana nel mondo ha dedicato giornate tematiche dedicate al gelato, al vino e al caffè, di cui il Vietnam è uno dei principali esportatori mondiali.

La promozione dei prodotti italiani, infine, continuerà anche nel mese di dicembre con collaborazioni con alcuni tra più importanti centri commerciali di Hanoi. (ANSA).