Vietnam, 'caffè e scienza' per settimana cucina italiana

(ANSA) - HANOI, 18 NOV - Si è tenuto ad Hanoi, nell'ambito delle iniziative per la Settimana della cucina italiana nel mondo 2022, un convegno dal titolo "Coffee Culture: il Vietnam incontra l'Italia".

Organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Vietnam, il convegno ha visto la partecipazione di produttori di caffè italiani e vietnamiti, oltre che di scienziati coinvolti in progetti bilaterali Italia - Vietnam per lo sviluppo e il miglioramento delle tecniche di coltivazione del caffè.

"L'Italia importa caffè dal Vietnam per un valore di circa 250 milioni di euro all'anno, con un fatturato complessivo import export di 4,5 miliardi" ha detto l'Ambasciatore Antonio Alessandro all'apertura dei lavori.

Tra i relatori Michael Iavarone, direttore generale di Segafredo Boncafè Vietnam, presente nel sud del paese con un impianto di torrefazione dalla capacità produttiva di tremila tonnellate di caffè; Luong Binh Hai, direttore marketing di Trung Nguyen Legend, il principale produttore di caffè vietnamita; Nguyen Thi Le Thuy, responsabile marketing del Museo del caffè di Dak Lak, uno spazio espositivo di nuova concezione che coinvolge il visitatore con un'esperienza sensoriale a 360 gradi; Julie Dang, della Barista School di Ho Chi Minh City, la principale scuola di formazione per baristi in Vietnam.

Per quanto riguarda la parte scientifica, sono intervenuti Vittorio Venturi, coordinatore scientifico del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia - Icgeb, la professoressa Ha Ngyen Thu dell'Istituto di ricerca sul suolo e sui fertilizzanti di Hanoi, e la professoressa T. Hang Dinh dell'Istituto di microbiologia e biotecnologia dell'Università nazionale del Vietnam, che hanno illustrato il progetto bilaterale Italia-Vietnam partito circa un anno e mezzo fa, sullo sviluppo dei biofertilizzanti batterici per il caffè robusta, la qualità maggiormente coltivata nel paese. (ANSA).