Startup italiane incontrano investitori spagnoli a Madrid

(ANSA) - MADRID, 18 NOV - Un evento dedicato all'incontro tra startup italiane e investitori di venture capital a Madrid è stato ospitato dall'ambasciata italiana in Spagna, dove, si è tenuta una "pitch session" per mettere in contatto le due parti.

L'incontro - informa una nota - è stato organizzato in collaborazione con l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) e ha consentito la partecipazione di 12 startup italiane, attive nei settori dell'energia, mobilità, salute, logistica, finanza, agroalimentare e gaming. Con loro, erano presenti il presidente di LVenture Group, Stefano Pighini, e i principali investitori di venture capital spagnoli.

"L'incontro di oggi - ha detto l'ambasciatore italiano Riccardo Guariglia - è un primo passo importante per contribuire ad innalzare il profilo dell'ecosistema delle start-up italiane in Spagna e moltiplicare le opportunità di attrazione di investimenti spagnoli in Italia, con un rinnovato impegno a sostegno dell'innovazione, che significa sviluppo economico, sociale e sostenibilità". Il diplomatico ha aggiunto che ci saranno altri eventi di tale natura e ha sottolineato come le startup italiane possano vedere la Spagna anche come un ponte verso l'America Latina e come un Paese con il quale poter collaborare in altre aree geografiche come, ad esempio, l'Africa. Da parte sua, la segretaria di Stato spagnola alla Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale, Carme Artigas, ha sottolineato che "mai come oggi Italia e Spagna confermano al massimo livello l'impegno a lavorare insieme in questo cruciale settore". (ANSA).