Settimana cucina italiana, le Marche protagoniste in Tanzania

(ANSA) - IL CAIRO, 18 NOV - Le Marche, con un un festival, una scuola superiore e tre chef, sono state protagoniste della Settimana della cucina italiana in Tanzania: una serie di eventi che hanno promosso nel Paese dell'Africa orientale le tipicità alimentari italiane con corsi e degustazioni ma che hanno anche impostato cooperazione economica e formazione professionale.

L'iniziativa è stata organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam e l'Ice "in collaborazione con Hyatt, Hamu, Dongwe Blue Jetty e Grandi Viaggi". A guidare la delegazione marchigiana è stato il Sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro.

Articolata tra la capitale, Dar es Salaam, e la turistica isola di Zanzibar, l'iniziativa ha portato in Tanzania "un'importante delegazione di imprenditori marchigiani" grazie all'apporto di "Tipicità", il festival del "Made in Marche" guidato da Alberto Monachesi.

L'Istituto di istruzione secondaria superiore "Carlo Urbani" di Porto Sant'Elpidio, rappresentato da Mario Andrenacci, ha raggiunto un'intesa (formalizzata in un "Memorandum of Understanding") con il "National College of Tourism di Dar es Salaam" con l'obiettivo di sviluppare "processi formativi nel settore dell'accoglienza e della ristorazione".

Dal canto loro "gli chef Gianmarco Di Girolami, Serena D'Alesio e Umberto Romano dei ristoranti Blob e Seashore, hanno declinato, attraverso la realizzazione di menu originali, il tema della Settimana della Cucina italiana 2022 relativo a sostenibilità, innovazione e convivialità". I tre hanno anche condotto "master class presso il National College of Tourism di Dar es Salaam". Vi è stata inoltre una degustazione di oli extravergine d'oliva italiani condotta dall'assaggiatrice Valentina Ippolito della fondazione Evoo School.

L'Ambasciatore d'Italia a Dar es Salaam, Marco Lombardi, "nell'esprimere la sua più viva soddisfazione per il buon esito della Settimana della Cucina italiana in Tanzania, ha sottolineato l'importanza di concreti seguiti in termini di scambio di conoscenza e di cooperazione economica con i partner tanzaniani. Un primo follow up alla manifestazione appena conclusa sarà la partecipazione della Tanzania, come ospite d'onore, alla prossima edizione di Tipicità, che si terrà a Fermo dal 11 al 13 marzo 2023". (ANSA).