Portogallo: chef Baracchi chiude Settimana Cucina Italiana

(ANSA) - LISBONA, 18 NOV - Serata di gala organizzata dall'Ambasciatore Carlo Formosa nell'ambito della Settimana della Cucina Italiana nel mondo ed elaborata dalla chef stellata toscana Silvia Baracchi. Oltre a una selezionata rappresentanza del mondo della cultura, dell'economia e della comunità italiana, erano presenti all'evento anche alte cariche istituzionali portoghesi, tra cui il Presidente della Corte Costituzione, João Pedro Caupers, e i Ministri dell'Interno, dell'Economia, dell'Università e della Ricerca Scientifica, José Luís Carneiro, António Costa Silva ed Elvira Fortunato.

Nell'illustrare le finalità dell'iniziativa, l'Ambasciatore Formosa ha ricordato agli ospiti come i temi della VII edizione della Settimana costituiscano l'occasione anche per riaffermare gli impegni assunti dall'Italia in contesto sia bilaterale sia multilaterale nel campo dell'alimentazione sostenibile, menzionando in proposito la proposta italiana di etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari attraverso il NutrInform Battery.

Il rapporto tra tradizione e innovazione nella cucina italiana è stato approfondito dalla Chef Baracchi, che ha riproposto in chiave moderna antichissimi piatti toscani, frutto di un delicato connubio tra i sapori della nostra cucina "povera", come ceci, castagne e finocchi, e le più recenti tecniche di preparazione e cottura degli alimenti. Un modo per ribadire la centralità del tema della sostenibilità ambientale per il futuro del pianeta. "Servirebbero 1,75 pianeti per mantenere le attuali abitudini di consumo a livello mondiale. Ma ne abbiamo solo uno", ha detto in apertura l'Ambasciatore Formosa, ricordando la necessità di tutelare il futuro di persone e territori, in coerenza con il progetto di EXpo2030 di Roma. (ANSA).