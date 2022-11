L'Italia alla conferenza sulla lotta al terrorismo a Delhi

(ANSA) - NEW DELHI, 18 NOV - L'Italia ha partecipato alla Terza Conferenza Ministeriale sulla lotta al finanziamento del terrorismo "No money for terror", che si è svolta oggi a New Delhi. La Conferenza, che ha fatto seguito a quelle tenutesi precedentemente a Parigi e a Melbourne nel 2018 e 2019, è stata inaugurata dal premier Modi e dal ministro degli Interni, Amit Shah.

Vi prendono parte circa 450 delegati provenienti da 68 Paesi e 11 Organizzazioni Internazionali.

La delegazione italiana è guidata dall'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo de Luca, ed è composta dall'esperto della Guardia di Finanza, Generale Marco Ferretti e dalla rappresentante del ministero delle Finanze, Alfonsina Leo.

L'Italia ha confermato l'impegno al contrasto al finanziamento al terrorismo, assicurando l'efficacia dello scambio informativo soprattutto a livello internazionale, in armonia con i principi costitutivi del GAFI/FATF del quale fa è parte.

L'ambasciatore de Luca, nel suo intervento, ha posto un accento particolare sulla metodologia basata sul monitoraggio globale dei flussi finanziari, sulla scia della "silver note -tracciare il denaro" approvata, su impulso italiano, durante la conferenza mondiale dell'Interpol che si è tenuta lo scorso ottobre nella capitale indiana. (ANSA).